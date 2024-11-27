В Мариинском дворце на заседании Заксобрания 27 ноября депутаты окончательно утвердили законопроект о бюджете Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.
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В Мариинском дворце на заседании Заксобрания 27 ноября депутаты окончательно утвердили законопроект о бюджете Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.