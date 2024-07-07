«Очень много грешила»: зачем популярная актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь

Народная артистка РСФСР ушла в монастырь и стала инокиней Василисой Интервью актрисы Екатерины Васильевой, которая она дала своему сыну протоиерею Дмитрию Рощину (на YouTube канале «153ГОРЫ») в 2021 году, вызвало бурное обсуждение в соцсетях.