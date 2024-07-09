Врач назвал 10 продуктов для сохранения остроты зрения

Проблемы со зрением могут не только передаваться по наследству, но и возникать с возрастом.Врач-окулист Франческа Маркетти заявила, что продукты могут влиять на остроту зрения, так как проблемы с глазами не только передаются по наследству, но и могут носить возрастной характер, а определённая диета может помочь в решении этого вопроса.
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