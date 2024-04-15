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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве

Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве

Ранее в зале были представлены многие постановки Мариинского театра Для зрителей концертного зала «Зарядье» в Москве 15 апреля пройдет первый концерт Симфонического оркестра Большого театра России под управлением Валерия Гергиева.

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