Большой театр России и зал «Зарядье» подпишут соглашение о сотрудничестве

Ранее в зале были представлены многие постановки Мариинского театра Для зрителей концертного зала «Зарядье» в Москве 15 апреля пройдет первый концерт Симфонического оркестра Большого театра России под управлением Валерия Гергиева.
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