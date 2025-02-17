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Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превысил $60 млрд

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» превысил $60 млрд

Портфель заказов «Рособоронэкспорта» на поставку оружия иностранным заказчикам превысил $60 млрд. Об этом 17 февраля сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

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