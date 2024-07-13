Россиянин Андрей Козлов рассказал об избиении и угрозах в плену у террористов ХАМАС

Мужчина признался, что испытывал депрессию, опустошенность и иногда терял надеждуТеррористы группировки ХАМАС регулярно избивали людей, взятых в заложники при нападении на Израиль, и угрожали их убить, рассказал газете Wall Street Journal (WSJ) россиянин Андрей Козлов, сам находившийся в плену восемь месяцев.