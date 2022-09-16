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Зеленский готов учителей русского на 12 лет на нары посадить

Зеленский готов учителей русского на 12 лет на нары посадить

«Зе-команда» достукается, что в центр Киева «Калибры» прилетят, а может, ракеты и покруче Юрий Енцов Фото: Алексей Славный/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько   Сергей Марков Киевский режим начал зачистку на территории Харьковской области.

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