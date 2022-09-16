Зеленский готов учителей русского на 12 лет на нары посадить

Страна и люди

«Зе-команда» достукается, что в центр Киева «Калибры» прилетят, а может, ракеты и покруче Юрий Енцов Фото: Алексей Славный/ТАСС Материал комментируют: Богдан Безпалько Сергей Марков Киевский режим начал зачистку на территории Харьковской области.