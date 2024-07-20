Ряду российских журналистов запретили освещать Олимпиаду-2024

Франция запретила ряду российских журналистов освещать Олимпиаду-2024 в Париже Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии