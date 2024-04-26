Челябинская полиция начала готовиться к первомайским праздникам. Фото

Сотрудники полиции Челябинской области начали готовиться к проведению первомайских праздников. Начальник областного главка генерал-лейтенант Михаил Скоков провел заседание оперативного штаба, на котором личному составу были поставлены определенные задачи, сообщили URA.
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