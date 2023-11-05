ХАМАС считает терроризмом заявление израильского министра о ядерном ударе по Газе

Заявления израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против палестинского народа, заявил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.
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