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Жители Угледара на радостях кормили солдат пирожками из последних продуктов: Мы вас ждали два года

Жители Угледара на радостях кормили солдат пирожками из последних продуктов: Мы вас ждали два года

Российский боец с красными повязками на руке и ноге сидит лавочке перед многоэтажкой. В окнах хорошо если рамы остались, где-то за кадром ухает взрыв – зачистка дальней окраины от остатков боевиков ВСУ продолжается.

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