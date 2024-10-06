Жители Угледара на радостях кормили солдат пирожками из последних продуктов: Мы вас ждали два года

Российский боец с красными повязками на руке и ноге сидит лавочке перед многоэтажкой. В окнах хорошо если рамы остались, где-то за кадром ухает взрыв – зачистка дальней окраины от остатков боевиков ВСУ продолжается.
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