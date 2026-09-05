Телеведущая Мария Гладких возмутилась хейту после победы над раком

Блогерша и телеведущая Мария Гладких отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на критику, с которой столкнулась сразу после сообщения об успешном лечении рака.
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