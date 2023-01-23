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Странное сообщение. Оказывается В.Познер и Ярмольник - светочи гусской культурки спрятались в США в ожидании падения кьявавого режима
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Яна
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Платон Платонов
Ну, это Вы капризничаете. У меня на всех страницах мумия Пугачёвой постоянно висит и вылезает, и ничего с этим не под...
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Наконец-то !)
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