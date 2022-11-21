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Жестокие «дети» Украины

Жестокие «дети» Украины

Наукой установлено: мозг взрослого шимпанзе развит на уровне 5-го дитя «21.11.2022  годовщина двух украинских майданов, состоявшихся с интервалом в 9 лет.

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