Человечество продолжает свою эволюцию и в настоящее время. Ученые утверждают, что этот процесс будет лишь ускоряться .
5 частей тела человека, которые в будущем исчезнут за ненадобностью
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Занятные выводы озвучены. Интересно, много ли рудиментов исчезло за время развития гоминидов на Земле. Можно спокойно биться о заклад, что автор сей теории не сможет назвать ни одного. Или будет фантазировать, приписывая предкам человека семь желудков, как у верблюда, или коровьи рога.
Ответить
16 час.
Малик Гумеров
"5 частей тела человека, которые в будущем исчезнут за ненадобностью" - Исчезнет у идиотов , которые от обезъян .... ! А у человека ничего не исчезает !!! как было все миллионы лет назад , так есть и сегодня - 1 в 1 !!!
Ответить
9 час.
МГ
Малик Гумеров
Автор похоже из идотов ? У него уже исчезает ... или уже исчезло ..... серое вещество в голове .... , и похоже думает нижними полушариями !?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии