Дмитрий Боев Занятные выводы озвучены. Интересно, много ли рудиментов исчезло за время развития гоминидов на Земле. Можно спокойно биться о заклад, что автор сей теории не сможет назвать ни одного. Или будет фантазировать, приписывая предкам человека семь желудков, как у верблюда, или коровьи рога.

Малик Гумеров "5 частей тела человека, которые в будущем исчезнут за ненадобностью" - Исчезнет у идиотов , которые от обезъян .... ! А у человека ничего не исчезает !!! как было все миллионы лет назад , так есть и сегодня - 1 в 1 !!!