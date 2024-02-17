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    "5 частей тела человека, которые в будущем исчезнут за ненадобностью" - Исчезнет у идиотов , которые от  обезъян  ......5 частей тела чел...

5 частей тела человека, которые в будущем исчезнут за ненадобностью

5 частей тела человека, которые в будущем исчезнут за ненадобностью

Человечество продолжает свою эволюцию и в настоящее время. Ученые утверждают, что этот процесс будет лишь ускоряться .

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Занятные выводы озвучены. Интересно, много ли рудиментов исчезло за время развития гоминидов на Земле. Можно спокойно биться о заклад, что автор сей теории не сможет назвать ни одного. Или будет фантазировать, приписывая предкам человека семь желудков, как у верблюда, или коровьи рога.
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16 час.
Малик Гумеров
&quot;5 частей тела человека, которые в будущем исчезнут за ненадобностью&quot; - Исчезнет у идиотов , которые от  обезъян  .... !              А у  человека  ничего не исчезает !!!      как было все миллионы лет назад  , так  есть и сегодня - 1 в 1 !!!
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9 час.
МГ
Малик Гумеров
Автор похоже из идотов ?     У него уже исчезает ... или уже исчезло .....  серое вещество в голове .... , и похоже  думает  нижними полушариями  !?
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9 час.

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