Дончанина лишили российского гражданства за попытку связаться с СБУ Лишённый гражданства житель ДНР. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР В Донецке местный житель лишён гражданства России за попытку связаться с украинскими спецслужбами, сообщили в Штабе обороны ДНР.