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Дончанина лишили российского гражданства за попытку связаться с СБУ

Дончанина лишили российского гражданства за попытку связаться с СБУ Лишённый гражданства житель ДНР. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР В Донецке местный житель лишён гражданства России за попытку связаться с украинскими спецслужбами, сообщили в Штабе обороны ДНР.

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