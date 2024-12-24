Дончанина лишили российского гражданства за попытку связаться с СБУ Лишённый гражданства житель ДНР. Обложка © Telegram / Штаб Обороны ДНР В Донецке местный житель лишён гражданства России за попытку связаться с украинскими спецслужбами, сообщили в Штабе обороны ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии