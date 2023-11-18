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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Голден Стэйт» стали бы последними в НБА по проценту тру шутинга, если из общекомандного результата убрать Стефа Карри

«Голден Стэйт» стали бы последними в НБА по проценту тру шутинга, если из общекомандного результата убрать Стефа Карри

Составлен рейтинг бросковой эффективности команд, за которые выступают игроки из Топ-10 по результативности нового сезона НБА.

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