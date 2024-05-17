Как избавиться от клещей на дачном участке и помогут ли народные средства?

С приходом тепла активизировались клещи, которые не только портят настроение, но и могут представлять опасность для людей и домашних животных Этой весной клещи в Алтайском крае покусали более 1,3 тысячи человек.
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