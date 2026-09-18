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Я строю

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Как посадить виноград и вырастить первый урожай: личный опыт от выбора места до укрытия на зиму

Как посадить виноград и вырастить первый урожай: личный опыт от выбора места до укрытия на зиму

Каждую осень, когда снимаю с лозы последние гроздья, вспоминаю тот день, когда всё начиналось. В руках — тонкий прутик с парой корешков, в голове — сплошные сомнения.

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