Минус ещё два судна: в порту Одессы атакованы танкер и сухогруз

Сегодня вновь были атакованы два судна, рискнувшие доставить военный груз в порт Одессы. Министерство обороны России сообщает, что барражирующие боеприпасы «Герань» атаковали в этой морской гавани сухогруз и танкер с топливом для ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Манифест аннексии...
- Румынская разведк...
- «Цена потерянного...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым