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Минус ещё два судна: в порту Одессы атакованы танкер и сухогруз

Минус ещё два судна: в порту Одессы атакованы танкер и сухогруз

Сегодня вновь были атакованы два судна, рискнувшие доставить военный груз в порт Одессы. Министерство обороны России сообщает, что барражирующие боеприпасы «Герань» атаковали в этой морской гавани сухогруз и танкер с топливом для ВСУ.

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