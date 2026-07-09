Все виды пенсий повысят в России в 2027 году

Страховые, социальные, накопительные и военные пенсии будут проиндексированы в 2027 году, однако точные параметры повышения определят с учётом экономической ситуации ближе к концу года, сообщила РИА Новости доцент РЭУ имени Г.
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