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Царьград

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Мощный пожар в нежилом доме в Архангельске: над городом поднялся густой дым

Мощный пожар в нежилом доме в Архангельске: над городом поднялся густой дым

Рассказываем, что известно о сильном пожаре в Архангельске вечером вторника, 13 августа.Вечером вторника, 13 августа, на проспекте Обводной канал в Архангельске загорелся дом №61.

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