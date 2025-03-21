Расчеты ЗРК «Бук-М2» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» группировки войск «Восток» продолжают бороться с разведывательными беспилотными аппаратами, ракетами и ударными дронами противника на южнодонецком направлении.
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