«Стратегический баланс под угрозой». Что устроили китайские инженеры.

Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D© AP Photo / Xinhua/ Zhao Jianwei АВТОР: Захар Андреев Китай выводит на околоземную орбиту группировку из тысяч спутников, которые должны соединиться в мощный суперкомпьютер с искусственным интеллектом.