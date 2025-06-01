«Стратегический баланс под угрозой». Что устроили китайские инженеры.

Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D© AP Photo / Xinhua/ Zhao Jianwei АВТОР: Захар Андреев Китай выводит на околоземную орбиту группировку из тысяч спутников, которые должны соединиться в мощный суперкомпьютер с искусственным интеллектом.
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