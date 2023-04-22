Кинологи ЮВО в Армении приняли участие в комплексе общих тренировок

Военнослужащие-вожатые со своими собаками отработали на тренировочном комплексе выполнение служебных команд и преодоление различных препятствий: барьеров, лестниц, полосы инженерных заграждений, окопов и траншей, рва с водой и деревянного бума.
Военнослужащие-вожатые со своими собаками отработали на тренировочном комплексе выполнение служебных команд и преодоление различных препятствий: барьеров, лестниц, полосы инженерных заграждений, окопов и траншей, рва с водой и деревянного бума.
Свежие комментарии