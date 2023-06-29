Импортер Каширин: цены на вино у европейских поставщиков выросли в России от 5% до 30%

Основатель и президент одного из самых крупных импортеров премиального вина и крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group Максим Каширин сообщил в интервью РИА Новости о росте цен на алкоголь у крупных европейских поставщиков.
Основатель и президент одного из самых крупных импортеров премиального вина и крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group Максим Каширин сообщил в интервью РИА Новости о росте цен на алкоголь у крупных европейских поставщиков.
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