Газета.ру

8 083 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Да, поэтому обращайтесь просто: хохол!Советник офиса Зе...
  • Наталья Середа
    Ну и заглавие статьи! Где учились эти грамотеи!Ветеринарный врач...
  • Svetlana Kuzmina
    Правительство Марокко поступило совершенно правильно. Думаю, что так должны поступить все прогрессивные страны. Швеци...Посла Швеции вызв...

Импортер Каширин: цены на вино у европейских поставщиков выросли в России от 5% до 30%

Импортер Каширин: цены на вино у европейских поставщиков выросли в России от 5% до 30%

Основатель и президент одного из самых крупных импортеров премиального вина и крупнейшего импортера итальянских вин в России Simple Group Максим Каширин сообщил в интервью РИА Новости о росте цен на алкоголь у крупных европейских поставщиков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх