Новосибирские компании малого и среднего бизнеса увеличили число договоров с госкомпаниями

За девять месяцев 2024 года малый и средний бизнес Новосибирской области сумел заключить значительное количество договоров с госкомпаниями, что подтверждает успешное развитие предпринимательства в регионе.
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