6 вещей, которые стоит купить на распродажах в конце лета

Лето подходит к концу, но это не повод для грусти. Наступает время летних распродаж: многие вещи, которые понадобятся в течение года или следующим летом, можно купить с большой скидкой в 50, 70 и даже 90 процентов.
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