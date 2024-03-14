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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон набрал 1+1 с «Ванкувером» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. У него 115 очков, у Кучерова 107, у Макдэвида 106

Форвард «Колорадо» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером» (4:3 ОТ). На счету 28-летнего канадца теперь 115 (42+73) баллов в 67 играх сезона.

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