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Царьград

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Сочинская таможня возобновляет работу: рост турпотока и экономические связи

Сочинская таможня возобновляет работу: рост турпотока и экономические связи

Федеральная таможенная служба России возобновляет деятельность Сочинской таможни с января 2025 года. Этот шаг обусловлен ростом туристического потока и усилением экономических связей с Абхазией.

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