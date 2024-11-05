Муллин сообщил, что Нижнекамск предлагает поддержку предпринимателям на всех уровнях

Нижнекамск активно поддерживает бизнесменов, планирующих развивать свои проекты. На инвестиционном форуме, организованном исполнительным комитетом города при поддержке крупнейшего банка страны, были представлены возможности для предпринимателей, передает «НТР 24».
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