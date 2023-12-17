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Минобороны: ВС РФ овладели сетью из 9 украинских опорных пунктов под Артемовском

Минобороны: ВС РФ овладели сетью из 9 украинских опорных пунктов под Артемовском

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащие Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ за прошедшую неделю овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска (Бахмут).

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