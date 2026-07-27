Москва под ударом циклонов: синоптики озвучили суровый прогноз на финал июля

Метеорологи рассказали, ждать ли тепла на этой неделе. Москва 123RF/legion-media.ruЖителей столицы и Московской области в финишном отрезке июля ожидает крайне изменчивая погода, сопровождающаяся интенсивными осадками и похолоданием.
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