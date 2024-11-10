Домашний ветрогенератор с 3 спиралями Архимеда победил солнечную батарею

Турбина Liam F1 демонстрирует 3 ключевых преимущества благодаря своему уникальному дизайну. Во-первых, спиральные лопасти позволяют ей автоматически ориентироваться на ветер, не требуя дополнительных механизмов поворота.
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