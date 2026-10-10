Белорусы зажгли в АХЛ: Мороз и Бориков принесли «Тусону» победу

В ночь на субботу «Тусон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 7:4 в матче АХЛ, а белорусы Вадим Мороз и Егор Бориков набрали в этой встрече по два очка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Это натуральный ...
- СИ Прощание с Лидией...
- АС Челябинец лишился...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым