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Царьград

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Белорусы зажгли в АХЛ: Мороз и Бориков принесли «Тусону» победу

Белорусы зажгли в АХЛ: Мороз и Бориков принесли «Тусону» победу

В ночь на субботу «Тусон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 7:4 в матче АХЛ, а белорусы Вадим Мороз и Егор Бориков набрали в этой встрече по два очка.

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