У берегов Южной Африки пара косаток вмешалась в принципы расселения страшных морских хищников

В то время как на египетских берегах Красного моря в результате смертоносных нападений акул на отдыхающих местные власти предпринимают чрезвычайные меры защиты от увеличившейся популяции опасных рыб, в Южной Африке озадачены исчезновением обитавших здесь больших белых акул.
Популярные статьи
- Печаль приговоренных: донецкий парламент досрочно отменил мораторий на смертную казнь
- Венгры не намерены делиться своим газом из России с инициаторами антироссийских санкций в Евросоюзе
- Цифры от Шойгу: даже огромные потери не помогли Украине удержать последние луганские города и поселки под своим контролем
Свежие комментарии