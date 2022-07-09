У берегов Южной Африки пара косаток вмешалась в принципы расселения страшных морских хищников

В то время как на египетских берегах Красного моря в результате смертоносных нападений акул на отдыхающих местные власти предпринимают чрезвычайные меры защиты от увеличившейся популяции опасных рыб, в Южной Африке озадачены исчезновением обитавших здесь больших белых акул.