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У берегов Южной Африки пара косаток вмешалась в принципы расселения страшных морских хищников

У берегов Южной Африки пара косаток вмешалась в принципы расселения страшных морских хищников

В то время как на египетских берегах Красного моря в результате смертоносных нападений акул на отдыхающих местные власти предпринимают чрезвычайные меры защиты от увеличившейся популяции опасных рыб, в Южной Африке озадачены исчезновением обитавших здесь больших белых акул.

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