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Сберу – 183 года: поддержка инвестпроектов, новые школы и развитие туризма

Сберу – 183 года: поддержка инвестпроектов, новые школы и развитие туризма

В этом году Сбер отмечает 183 года со дня основания. Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка, рассказал об инфраструктурных и социальных проектах банка, поддержке бизнеса в регионе, а также о принципах человекоцентричной модели.

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