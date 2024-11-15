Сберу – 183 года: поддержка инвестпроектов, новые школы и развитие туризма

В этом году Сбер отмечает 183 года со дня основания. Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка, рассказал об инфраструктурных и социальных проектах банка, поддержке бизнеса в регионе, а также о принципах человекоцентричной модели.