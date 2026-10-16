Выступая в Москве на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС, Даурен Абаев связал перспективу роста товарооборота с заинтересованностью республики в мирном Афганистане, участвующем в региональном экономическом диалоге, и отметил, что за неполный 2026 год объём взаимной торговли уже достиг почти 600 миллионов долларов.
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