Вербное воскресенье в 2025 году: когда, как праздновать, что запрещено

В 2025 году этот праздник будет отмечаться 13 апреля, за неделю до Пасхи. Он предваряет собой Страстную седмицу — особое время в церковном календаре, посвящённое воспоминанию последних дней земной жизни Иисуса Христа.
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