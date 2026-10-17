Протестующие устроили погром в здании мэрии французского Лилля. Об этом сообщает France24. «Манифестанты взломали несколько входов в мэрию Лилля, некоторым удалось проникнуть внутрь и устроить погромы, после чего они быстро скрылись», — говорится в материале.