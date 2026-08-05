DigitalOcean ускорила рост выручки во II квартале 2026 года до 29% на фоне взрывного спроса на ИИ

Американский провайдер облачной инфраструктуры DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE: DOCN) опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав существенное ускорение темпов роста ключевых коммерческих метрик.
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