БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЧТО ПРОИСХОДИТ? ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЁРСТВО, ПРАВОСЛАВНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

ЧТО ПРОИСХОДИТ? ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЁРСТВО, ПРАВОСЛАВНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

ФОТО: BANANABOY, XTOCK/SHUTTERSTOCK.COM, ЦАРЬГРАД СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ В заключительной, 11-й части труда "Что происходит?" академик Сергей Глазьев разъясняет детали предложенных в прошлой главе шагов России на пути к Победе в мировой гибридной войне.

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