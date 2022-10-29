ЧТО ПРОИСХОДИТ? ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС, ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЁРСТВО, ПРАВОСЛАВНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

ФОТО: BANANABOY, XTOCK/SHUTTERSTOCK.COM, ЦАРЬГРАД СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ В заключительной, 11-й части труда "Что происходит?" академик Сергей Глазьев разъясняет детали предложенных в прошлой главе шагов России на пути к Победе в мировой гибридной войне.