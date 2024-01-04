Машина санкций: буксует даже параллельный импорт

ВА

Владимир Акулов

Так и не научились делать хорошие авто ни в СССР , и тем более, сейчас...А почему ? Хорошие машины создаются не чиновниками , ни правительством ... А * с низу * талантливыми инженерами ...Какие создавали *мерседес* , *порше* , *форд* , *фиат *...И создавались передовые заводы и машины в условиях 100 летней жесточайшей конкуренции на свободном рынке...У нас нет благоприятных условий для передового производства...Только в армии создаются самые лучшие наши *машины*...Потому что от качества этих машин зависит судьба самого государства...