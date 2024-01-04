Машина санкций: буксует даже параллельный импорт

Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Так  и  не  научились  делать  хорошие  авто ни  в  СССР  ,  и  тем  более,  сейчас...А  почему  ? Хорошие  машины  создаются  не  чиновниками  ,  ни  правительством  ...  А  *  с  низу  * талантливыми  инженерами ...Какие  создавали  *мерседес*  , *порше* ,  *форд*  , *фиат  *...И  создавались  передовые  заводы  и  машины  в  условиях   100 летней жесточайшей  конкуренции  на  свободном  рынке...У  нас  нет  благоприятных  условий  для  передового  производства...Только  в  армии  создаются  самые  лучшие  наши  *машины*...Потому  что  от качества  этих  машин зависит  судьба  самого  государства...
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