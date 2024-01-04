Машина санкций: буксует даже параллельный импорт На российском авторынке ждут индусов с иранцами, но они не придут Иван Рыбин Покупка нового автомобиля становится в РФ серьёзной проблемой — предложение падает, цены растут, а ситуация с запчастями и расходниками не радует.
Машина санкций: буксует даже параллельный импорт
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Так и не научились делать хорошие авто ни в СССР , и тем более, сейчас...А почему ? Хорошие машины создаются не чиновниками , ни правительством ... А * с низу * талантливыми инженерами ...Какие создавали *мерседес* , *порше* , *форд* , *фиат *...И создавались передовые заводы и машины в условиях 100 летней жесточайшей конкуренции на свободном рынке...У нас нет благоприятных условий для передового производства...Только в армии создаются самые лучшие наши *машины*...Потому что от качества этих машин зависит судьба самого государства...
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