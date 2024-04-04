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Информационно - поэтический час ´ Тропинка, ведущая к бездне´.

Информационно - поэтический час ´ Тропинка, ведущая к бездне´.

26.03.2023 для учащихся IX классов педагогом социальным Новиковой Н.Н. проведен информационно - поэтический час ´ Тропинка, ведущая к бездне´ в рамках областного комплексного профилактического мероприятия ´Вместе против наркотиков´ .

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