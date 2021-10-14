Пропорции счастья

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17 неизвестных райских островов Европы

17 неизвестных райских островов Европы

Вы наверняка слышали о Корсике, Ибице и Санторини. Но знаете ли вы острова Форментера, Юст и Сааремаа? Они не часто попадают в поле зрения туристов, но их просто необходимо посетить тем, кто устал от традиционных направлений для отдыха в Европе.

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