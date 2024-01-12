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Русский сенатор поймал эстонского президента за язык: Не делайте ничтожных заявлений

Русский сенатор поймал эстонского президента за язык: Не делайте ничтожных заявлений

Русский сенатор Сергей Цеков прокомментировал резонансное высказывание президента Эстонии.Накануне президент Украины Владимир Зеленский совершил турне по странам Прибалтики, выдав множество громких заявлений.

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