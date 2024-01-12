Русский сенатор поймал эстонского президента за язык: Не делайте ничтожных заявлений

Русский сенатор Сергей Цеков прокомментировал резонансное высказывание президента Эстонии.Накануне президент Украины Владимир Зеленский совершил турне по странам Прибалтики, выдав множество громких заявлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии