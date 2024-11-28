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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
    Идиотов немчуков история ни чему не учит! Победить Россию у них ни когда не получиться, а дружить с русскими им заоке...В Германии считаю...
  • Сергей Васильевич
    Разве можно публиковать статьи с массой ошибок? Не уважаете ни себя, ни автора, ни аудиторию....В Германии считаю...
  • Амара Карпова
    Безнаказанность этих диких животных🤮порождает вседозволенность🤬Это уже не намёки...

Доигрался: в Зеленограде подросток попал в больницу из-за взрыва пивного кега

Доигрался: в Зеленограде подросток попал в больницу из-за взрыва пивного кега

Пострадавшему школьнику могли ампутировать руку.В Зеленограде 16-летний подросток пострадал из-за большого пивного кега.

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