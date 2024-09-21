Слуцкий призвал ГА ООН сказать решительное «нет» планам Зеленского

Генеральная ассамблея ООН должна отвергнуть планы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.
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