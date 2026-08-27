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Газета.ру

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля с военным в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля с военным в Петербурге

Следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Пушкинском районе, в результате которого один человек погиб, второй госпитализирован с травмами.

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