Российская делегация во главе с Чернышенко, летевшая в Катар, приземлилась в Москве

Ранее борт сел в Минеральных водах Самолет российской делегации во главе с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, однако приземлился в Минеральных водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, прибыл в Москву, сообщает корреспондент РИА Новости.